Баку, , 12:20 — REGNUM Армения якобы привлекает к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе иностранных наемников, заявило 1 октября министерство иностранных дел Азербайджана.

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«В ответ на комментарий МИД РФ о переброске иностранных наемников в зону конфликта хотели бы отметить, что мы неоднократно выражали обеспокоенность широким использованием Арменией подобных средств», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Отмечается, что особенно активно Армения привлекает наемников с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее об участии турецких военных в действиях против Армении на стороне Азербайджана заявили в армянском министерстве обороны. Анкара и Баку отрицают эти обвинения.

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