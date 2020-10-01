Ташкент, , 12:18 — REGNUM США учредили новые двусторонние миссии агентства по международному развитию (USAID) в Узбекистане и Таджикистане. Об этом заявил исполняющий обязанности администратора агентства Джон Барса, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

«Миссии в Узбекистане и Таджикистане помогут обеспечить координацию нашей работы в регионе, чтобы ни одна страна Туркестана не осталась без внимания», — сказал Барса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая помощник администратора USAID Глория Стил обещала увеличить финансирование проектов на территории Узбекистана. По линии агентства в республике реализованы проекты на сумму $120 млн.

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