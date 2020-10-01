Санкт-Петербург, , 12:38 — REGNUM Турецкая сторона вправе вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт, не пересекая границы Армении. Об этом заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в интервью газете «Айдынлык» (Aydınlık) турецкой «Партии родины».

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«Пока турки не пересекают границу Армении, они имеют законное право вмешиваться в карабахский конфликт», — сказал Пригожин.

Он отметил, что Армения и Азербайджан могли на долгое время остановить конфликт в Карабахе и привлечь Россию к урегулированию. Однако после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна на территории страны появилось множество американских неправительственнх организаций.

«В этом суть проблемы. Американцы провоцируют конфликт», — полагает Пригожин.

Администрация Турции очень быстро и чётко принимала решения. Для серьёзной критики президента Реджепа Тайипа Эрдогана повода нет. Не является агрессией то, что он делает в интересах своего народа, добавил он.

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