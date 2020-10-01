Сеул, , 12:19 — REGNUM 1 октября во второй половине дня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, стороны обсудят пути развития двустороннего сотрудничества, включая борьбу с коронавирусом.

Предполагается, что южнокорейский президент также обратится к немецкому политику с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, что последняя встреча представителей двух стран состоялась в Бельгии два года назад в октябре 2018 года в ходе Форума «Азия — Европа» (АСЕМ).