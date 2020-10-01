Киев, , 12:16 — REGNUM Власти Украины должны незамедлительно начать переговоры с Россией о покупке вакцины от коронавируса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Заявление политика опубликовано 1 октября на официальном сайте его партии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Политик отметил, что заявки на приобретение российской вакцины подали 50 стран мира.

«Именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно!» — подчеркнул Медведчук.

По его словам, вместо реальных шагов, украинские власти «строят воздушные замки», договариваются о покупке несуществующих вакцин от западных компаний, а также строят дороги за счёт денег из фонда по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине спрогнозировал, что к концу года в стране ежедневно будут выявлять около 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ дали прогноз по SARS-CoV-2 на Украине: «Более 9 тыс. случаев в день»

Читайте развитие сюжета: Зеленский заявил, что хочет посетить Китай