Киев, , 12:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него было бы «большой честью» посетить с официальным визитом «волшебный Китай».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», фрагменты из которого сегодня, 1 октября, публикует пресс-служба офиса президента.

Зеленский призвал Китай восстановить «полноценный политический диалог между государствами».

«Мы должны восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать главу КНР Си Цзиньпина в Украине. Для меня было бы большой честью посетить волшебный Китай», — отметил он.

Глава Украины заявил, что среди приоритетных направлений практического сотрудничества между странами он видит кредитно-инвестиционную, агропромышленную, машиностроительную и транспортную сферы.

Кроме того, как добавил Зеленский, Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

«Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что отношения между Украиной и Китаем резко охладились после госпереворота 2014 года. Государства до сих пор не могут выйти на тот уровень сотрудничества, который был до «евромайдана». Тогда стороны намечали ряд крупных совместных инфраструктурных проектов, включая переоборудование украинской энергетики.

В конце 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович посетил с официальным визитом Китай и заявил, что по результатам достигнутых договоренностей страна сможет дополнительно привлечь порядка 8 млрд долларов инвестиций.