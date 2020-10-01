Кайенна, , 12:13 — REGNUM Префектура заморской территории Франции Французская Гвиана объявила о закрытии границы с соседней Бразилией и о повторном введении режима полной самоизоляции для борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает France Info.

Префект Французской Гвианы издал постановление о введении на 15 дней режима самоизоляции и о закрытии границы с соседней Бразилией.

Согласно документу, в заморском департаменте на две недели прекратят работу учебные заведения и другие общественные места. Цель введенных мер — остановить распространение коронавируса, которым 30 сентября в Гвиане заразились 66 человек.

Напомним, 30 сентября во Франции умерли 63 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 12 845 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 563 тыс.

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