Баку, , 12:07 — REGNUM Информация армянской стороны о сбитых в ходе конфликта самолете и вертолете азербайджанских ВС не имеет под собой никаких оснований. Об этом 1 октября сообщил журналистам начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

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"Распространяемые армянскими СМИ сообщения о том, что якобы сбиты самолет и вертолет ВВС Азербайджана, потерпевший крушение на территории Ирана, являются ложью и не имеют никаких оснований», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе армии обороны НКР сообщили, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе подразделения армии Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбили вертолет ВС Азербайджана.