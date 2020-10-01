Вена, 1 октября 2020, 11:59 — REGNUM Посол Узбекистана Абат Файзуллаев вручил верительные грамоты президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, сообщили 1 октября в пресс-службе узбекистанского МИД.
Австрийский лидер отметил, что Вена наблюдает за изменениями в Узбекистане. Беллен сказал, что за последние годы репутация республики в странах ЕС резко выросла.
Президент Австрии отметил необходимость дальнейшего совершенствования двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Абат Файзуллаев вручил копии верительных грамот в МИД Австрии 19 августа.
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