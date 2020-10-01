Киев, , 12:06 — REGNUM В случае проведения местных выборов на Украине в сентябре 2020 года, больше всего мест на них бы получили представители пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщила 1 октября социологическая группа «Рейтинг», опубликовав отчёт на своём официальном сайте.

«По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах, условный 5%-й барьер преодолевают пять партий: «Слуга народа» — 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, «Европейская солидарность» — 11,4%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4%, «Батькивщина» — 8,3% и «За будущее» — 6,2%», — сказано в сообщении.

Согласно данным отчёта, 56% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в выборах, 20% — 50 на 50, а 8% возможно придут на выборы. Надежду на изменения к лучшему сохраняет треть опрошенных, а половина респондентов уверены, что выборы ничего не изменят.

Опрос проводился с 25 по 28 сентября. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщило социологическое агентство «Социс», в случае внеочередных выборов президента Украины действующего главу государства Владимира Зеленского поддержат около 30% избирателей.

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