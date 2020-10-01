Киев, 1 октября 2020, 12:06 — REGNUM В случае проведения местных выборов на Украине в сентябре 2020 года, больше всего мест на них бы получили представители пропрезидентской партии «Слуга народа». Об этом сообщила 1 октября социологическая группа «Рейтинг», опубликовав отчёт на своём официальном сайте.
Согласно данным отчёта, 56% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в выборах, 20% — 50 на 50, а 8% возможно придут на выборы. Надежду на изменения к лучшему сохраняет треть опрошенных, а половина респондентов уверены, что выборы ничего не изменят.
Опрос проводился с 25 по 28 сентября. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.
Как сообщило социологическое агентство «Социс», в случае внеочередных выборов президента Украины действующего главу государства Владимира Зеленского поддержат около 30% избирателей.
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