Киев, , 11:51 — REGNUM Когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое заявление на брифинге сегодня, 1 октября, сделал депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция парламента) Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик проинформировал, что бюджетный запрос министерства здравоохранения Украины предусматривал выделение 15,08 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19 в 2021 году. Министерство, продолжил Медведчук, якобы ведет переговоры с восемью компаниями-производителями о закупке вакцины от коронавируса после завершения испытаний.

«Так сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, на завершающей стадии клинических испытаний находятся вакцины восьми компаний. «Со всеми ними мы ведем переговоры относительно заключения контракта», — прокомментировал Степанов. Правда, в госбюджет на эти цели заложили только 2,6 млрд грн, в 5,8 раза меньше ранее предусмотренного», — сообщил парламентарий.

У западных компаний, отметил депутат оппозиции, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, — это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», — отметил лидер ОПЗЖ.

Именно с производителями этой вакцины, убежден Медведчук, надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан страны, «а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства». Депутат подчеркнул, что с учетом текущей ситуации по коронавирусу делать это надо незамедлительно.

«Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог. Во власти действительно считают, что строительство дорог в период разгара эпидемии и при растущем количестве заболевших — это настолько насущный вопрос? Учитывается ли то, что дорожное строительство — одна из наиболее коррумпированных отраслей экономики и что выделяемые на нее средства, по экспертным оценкам, на 30% и больше банально разворовываются? И что нормальных дорог нет даже в Киеве и областных центрах?» — возмущен политик.

Может, все-таки сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России, задался риторическим вопросом депутат.

«Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить. Хотя, может быть, в этом и заключается ее главная миссия?» — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на Украине зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом — за последние сутки болезнь подтвердили у 4069 человек.

30 сентября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил также об антирекорде по госпитализации людей с подтвержденным коронавирусом.

До этого президент Владимир Зеленский признал, что в настоящий момент Украина в принципе не может самостоятельно изготовить вакцину от короновируса.