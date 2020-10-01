Киев, , 11:42 — REGNUM В случае внеочередных президентских выборов на Украине, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,1% избирателей. Об этом сказано в отчёте социологического центра «Социс», опубликованном 1 октября на сайте организации.

Согласно данным опроса, за бывшего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 18,9% избирателей, за одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 14%.

Опрос проводился с 18 по 28 сентября 2020 года. Всего были опрошены 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Статистическая ошибка не превышает 2,2%.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил, что в средине сентября 2020 года за Зеленского в первом туре гипотетических выборов были готовы проголосовать 31,8% опрошенных.

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинг Зеленского упал почти на 10% — опрос