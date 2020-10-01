Краснодар, , 11:40 — REGNUM Распоряжения о назначении руководителей ряда ведомств подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 1 октября. Часть руководителей сохранили должности, в ряде департаментов руководители сменились.

Так, руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства назначен Василий Воробьев, ранее он занимал пост начальника Центра сопровождения инвестиционных проектов — структурного подразделения Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Главой департамента архитектуры и градостроительной политики Краснодарского края назначен Илья Поздняков. До этого он работал в должности начальника управления архитектуры и градостроительства Калининградской области. Пост директора департамента внутренней политики занял Александр Топалов, ранее он был первым заместителем главы ведомства. Галина Жукова возглавила департамент информационной политики, до назначения она работала в этом же департаменте заместителем руководителя. Бывший вице-мэр Краснодара Алексей Горбенко возглавил краевой департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью.

Посты сохранили министр культуры Виктория Лапина, министр труда и социального развития Сергей Гаркуша, министр образования, науки и молодежной политики Елена Воробьева, руководитель управления ЗАГС Людмила Чумак, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Переверзев, министр ГО и ЧС Сергей Штриков, министр финансов Сергей Максименко. Также остались на прежних должностях министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, министр физической культуры и спорта Алексей Чернов, министр здравоохранения Евгений Филиппов.

Сохранили позиции руководитель департамента финансово-бюджетного надзора Вячеслав Косенков, руководитель департамента цен и тарифов Сергей Милованов, департамента по регулированию контрактной системы Андрей Миланович, департамента по обеспечению деятельности мировых судей Олег Буцкий, глава департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко, руководитель государственной жилищной инспекции Диана Трушкова, департамента строительства Владимир Вареха, департамента имущественных отношений Александр Шеин, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, глава региона представил Законодательному собранию края своих заместителей.

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