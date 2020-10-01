Иркутск, , 11:38 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина прекратить бесконтрольный вывоз необработанной древесины прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его оценке, которую сегодня, 1 октября, приводит пресс-служба областного правительства, из выступления главы государства можно сделать вывод, что «наши усилия по наведению порядка в лесной сфере поддержаны президентом».

Президент России Владимир Путин проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса Пресс-служба Кремля

Игорь Кобзев также напомнил, что Приангарье является самым лесодобывающим регионом в России.

«Иркутская область, к сожалению, еще и лидер по незаконным вырубкам. За два предыдущих года ущерб составил порядка 40 миллиардов рублей. По данным Рослесхоза, почти 80% от всего количества незаконных вырубок приходится на нашу область. Мы несколько раз обсуждали вопрос декриминализации лесного комплекса с президентом.

В том числе 8 сентября во время видео-конференц-связи Владимира Владимировича с территориями Иркутской области, пострадавшими от наводнения летом прошлого года. Я попросил главу государства поддержать наши мероприятия по борьбе с варварским уничтожением леса», — напомнил губернатор Игорь Кобзев.

Вместе с тем в 2020 году Иркутская область начала активную борьбу с «черными» лесорубами. В результате объем незаконно вырубленной древесины сокращен почти на 30%, а нанесенный ущерб уменьшен на 42%.

«Теперь наши усилия поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых решений», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Также он высказал уверенность в том, что экономическими методами удастся убедить бизнес отреагировать на все поручения президента даже раньше, чем они вступят в силу юридически.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Российский лидер также выразил уверенность, что в борьбе с незаконной вырубкой леса нужны качественно новые, более эффективные, современные и, главное, результативные подходы.