Симферополь, , 11:23 — REGNUM Сергей Карпов отправлен в отставку с поста министра транспорта Республики Крым. Заявление Карпова подписал глава республики Сергей Аксёнов. Об этом он сам сообщил 1 октября на совещании по вопросам строительной отрасли.

Дорога в Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича», — заявил Аксёнов.

Он добавил, что кандидатура на пост руководителя министерства транспорта республики будет согласована в течение недели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, глава Крыма отправил в отставку с поста министра здравоохранения Крыма Игоря Чемоданова.

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