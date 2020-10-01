Джакарта, , 11:21 — REGNUM Сектор рыболовства в Индонезии является одним из столпов национальной экономики, состояние которой ухудшается из-за пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министерство иностранных дел Индонезии провело семинар на тему: «Содействие устойчивому управлению рыболовством в Индийском океане». В вебинаре приняли участие более 180 экспертов в области рыболовства из различных стран-членов Ассоциации Индийского океана (IORA), включая участников из таких стран-партнеров IORA, как Италия, Великобритания, Турция и Южная Корея.

Через форум IORA Индонезия активно реализует различные инициативы по продвижению морской дипломатии и дипломатии рыболовства. Есть надежда, что укрепление сотрудничества в области рыболовства через форум IORA может способствовать восстановлению национальной экономики после пандемии.

IORA завершит формирование рабочей группы по рыболовству и подготовку плана действий для сектора рыболовства, который должен быть завершен к концу 2020 года. В этой связи 14 государств-членов IORA заявили, что они готовы поддержать инициативу Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравииглава МИД Индонезии выразила надежду, что государство будет включено в список стран, гражданам которых разрешено совершать паломничество.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданам Индонезии разрешат совершать паломничество в Саудовскую Аравию

Читайте развитие сюжета: В Индонезии сделали экономический прогноз на 2021 год