Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Работа двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы будет продолжена, и у Тбилиси есть аргументы в пользу пересмотра уже имеющихся договорённостей. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 30 сентября рассказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Разговор в рамках комиссии обязательно продолжится. Конечно, у нас появились наши твердые аргументы, и мы будем говорить с этими аргументами, и я уверен, что решение будет принято в приемлемых для обеих сторон формах и рамках», — сказал Залкалиани.

Он также прокомментировал обвинения в СМИ, будто тема пересмотра границы была запущена Тбилиси в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Министр отметил, что поднял это вопрос до того, как в этом регионе начались масштабные боестолкновения.

«Были найдены чрезвычайно важные вспомогательные средства, в том числе, картографические карты», — заявил глава МИД.

Стоит отметить, что Залкалиани заявил о возможном пересмотре границы 24 сентября, когда в Тбилиси прилетел с официальным визитом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Глава грузинского МИД после встречи с азербайджанским коллегой заявил, что материалы, которые могут стать основанием для отмены прежних договорённостей по границе, были переданы в Баку для рассмотрения.

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