Москва, , 11:22 — REGNUM Предложение депутата украинской партии «Слуга Народа» Никиты Потураева о переименовании России в Московию породило обсуждение среди пользователей интернета. Свои комментарии граждане оставили 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие комментаторы оказались ошарашены подобным заявлением от украинского депутата. Граждане не понимают, зачем такое озвучивать, когда на Украине достаточно проблем внутри страны.

«Неужели нет никаких других проблем. Ужас как им тяжело от безделья», — пишет пользователь XXX.

Часть людей предложило ввести ответные меры и, в случае если украинские депутаты переименуют Россию, то необходимо переименовать в ответ Украину.

«Тогда Малороссия им в самый раз, с соответствующими историческими границами. А серьезно эту глупость комментировать бессмысленно», — пишет Владимир Ж.

Отдельные пользователи поделились своим знанием истории и напомнили о том, как те или иные страны называли в разные временные отрезки их существования. Граждане отметили, что никто и никогда не называл Россию Московией.

«Разница в том что Россия никогда не называлась Московией. Так называли в польской литературе одно из русских княжеств, которое сейчас входит состав России. А вот Украина это и есть славянское слово окраина. И Украиной — окраиной эту территорию называли также поляки во времена речи посполитой», — пишет пользователь Denis P.

Нашлись и те, кто указал на абсолютную бесперспективность такого предложения на мировой политической арене. По мнению пользователей, никто не станет всерьёз воспринимать такое предложение Украины и в случае принятия соответствующего документа, он останется только во внутреннем пользовании страны.

«И как они это осуществят? Это будет документ для внутреннего пользования. В мире ничего от их решения не изменится. Какая то нездоровая зацикленность», — пишет Ирина К.

Напомним, 30 сентября стало известно, что депутат от партии «Слуга Народа» Никита Потураев в Украине призвал переименовать Российскую Федерацию в Московию.