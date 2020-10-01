Киев, , 11:20 — REGNUM На Украине политики и эксперты продолжают обсуждать отставку с поста заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, которую президент страны Владимир Зеленский официально утвердил 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний подчеркивает, что после такой отставки стало понятно — заявления Зеленского о стремлении установить мир на Украине оказались не более чем политическим блефом. Политик отмечает, что полтора года назад украинцы верили, что в стране поменяется власть, однако на самом деле «произошла лишь смена главнокомандующего на восточном фланге НАТО».

«Сегодня маски сорваны… После истории с громким отстранением Витольда Фокина от процесса урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе я действительно убедился, что с Россией идет война… И кто-то очень хочет показать, что ее ведет именно Украина», — заявил оппозиционный депутат.

Загородний отметил тот факт, что нынешняя власть Украины — «которая, если называть вещи своими именами, является ставленниками Запада» — отреагировала столь жестко лишь на то, что Витольд Фокин по сути назвал вещи своими именами и повторил положения Минских соглашений. Поэтому, убежден парламентарий, интересы Украины нынешнюю власть не волнуют вообще.

Народный депутат считает, что «война с Россией» идет уже много лет по всей территории Украины, однако это не вооруженные столкновения, а нечто совсем другое.

«Это и насильственная украинизация, и запрет обучения на русском языке, и запрет литературы и кино, и переписывание истории, где вымарываются все события, доказывающие неразрывную историческую связь двух народов. Когда украинский суд разрешает восхвалять СС и выносит приговор за знамя Победы — это и есть война. Только ведет ее не украинский народ… Он уже ничего не решает в этой стране. Его никто спрашивать не собирается», — уверен Загородний.

Политик напоминает, что полтора года назад украинцы верили, что в стране поменяется власть.

«А оказалось, что просто сменили главнокомандующего на восточном фланге НАТО. Ракетоносцы В-52 над Украиной! Что это еще, если не война?..» — задает риторический вопрос парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что сам Фокин после утверждения решения о его отсавке заявил, что благодарен всем, кто его поддержал и вместе с тем благодарен тем, кто «проявил свою сущность и истинные намерения».

«Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны», — отметил первый премьер Украины.

Решение об отставке Фокина было принято после его заявлений, сделанных вечером 29 сентября на заседании профильного комитета Рады. Особенно возмутило «патриотический» лагерь заявление 88-летнего политика о том, что он не видит войны с Россией.

Ранее Юрий Загородний заявил, что рекордный уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» уже в прошлом, и на сегодняшний день у всё большего числа украинцев вырабатывается иммунитет против вируса «СЛУГА-19».

Также политик, комментируя слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля, сказавшего, что Евросоюз готов предоставить Украине обещанные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи при условии «конструктивного взаимодействия» с МВФ, высказал мнение, что украинская власть, взявшая на себя обязательства отдать под контроль Запада последние государственные структуры, получила очередную оплеуху от европейского чиновника, приехавшего с инспекторским визитом.