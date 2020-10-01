Киев, 1 октября 2020, 11:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил пожарных, которые борются с огнём на подконтрольной Украине части ЛНР. Сообщение опубликовано 1 октября на официальном сайте главы государства.
Зеленский также призвал депутатов Верховной рады Украины выделить в 2021 году больше денег на финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Президент Украины также призвал правительство незамедлительно оказать помощь всем пострадавшим в результате пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о пяти жертвах пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР. Огонь охватил площадь более 10 тыс. гектаров.
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