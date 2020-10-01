Махачкала, , 11:12 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил увольнением чиновникам республики, которые не платят налоги. Такие люди не могут работать на государственной службе, заявил руководитель региона 30 сентября на совещании с участием глав муниципалитетов.

«Если я получу информацию о том, что кто-то из вас или ваших родственников, или какой-то руководитель не оплатил налоги — я его уволю по причине недоверия», — предупредил Васильев.

Глава субъекта подчеркнул, что в Дагестане необходимо возводить школы (в некоторых из них, по его словам, даже нет помещений для приема пищи), строить дороги, ремонтировать мосты, в том числе и за счет налогов.

«У нас 51 аварийный мост. Ну позор же это, ну не можем мы быть больше такой властью! Вы с кем вообще: с народом или с кем? Это последний разговор-призыв, дальше будем по-другому разговаривать», — сказал Васильев, обращаясь к главам муниципалитетов.

Руководитель республики поручил отделу по противодействию коррупции администрации главы и правительства Дагестана проанализировать ситуацию и доложить ему.