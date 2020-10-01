Ереван, , 11:06 — REGNUM Служба безопасности Армении раскрыла работавшего на разведку Азербайджана шпиона, сообщает 1 октября Sputnik.

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Отмечается, что задержанный ранее занимал в прошлом ответственные должности в минобороны Армении. Мужчина, находясь в Грузии, был завербован спецслужбами Азербайджана.

Имея доступ к секретным сведениям, он собирал информацию о боевой технике, вооружениях, в том числе танках, батареях, средствах усиления, объектах первейшего поражения. После этого он уезжал в Грузию, где передавал полученную информацию «кураторам».

Сейчас он арестован, ему предъявлено обвинения в госизмене. В ходе обысков у обвиняемого найдено огромное количество боеприпасов — гранаты, запалы, патроны, а также военная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Накануне, 30 сентября, российский лидер Владимир Путини президент Франции Эммануэль Макронпризвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.