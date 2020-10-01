Рим, , 11:18 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео призвал религиозных лидеров выступить в защиту прав человека и религиозной свободы жителей стран, в которых они нарушаются. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

Данный призыв был обнародован 30 сентября в рамках симпозиума, организованного посольством США в Ватикане.

Он также выразил надежду на то, что мусульманские лидеры выступят в защиту мусульман в Китае, Казахстане и Киргизии, еврейские лидеры — в защиту еврейской общины в Йемене, а христианские лидеры обязаны поддержать своих братьев и сестёр в Ираке, КНДР и на Кубе.

Напомним, что власти Северной Кореи отрицают какие-либо нарушения прав человека и отвергают соответствующие отчёты международных организаций.