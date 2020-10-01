Ереван, , 11:03 — REGNUM Добровольцы, которые отправляются на линию соприкосновения в Нагорном Карабахе, не должны действовать самостоятельно во избежание проблем «при организации боевых действий». Об этом говорится в заявлении министерства обороны Армении.

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В ведомстве отметили, что высоко ценят «желание десятков тысяч соотечественников встать на защиту родины», но призывают их «к строгой согласованности» своих действий с военными структурами.

«В частности, уже были случаи, когда группы добровольцев отправлялись на передовую без координации своих действий с соответствующими военными структурами, что может вызвать проблемы при эффективной организации боевых действий», — отмечается в сообщении минобороны Армении в соцсетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, с самого начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе, которое произошло утром 27 сентября, пресс-служба министерства обороны Армении сообщила о многочисленных обращениях в военные комиссариаты отдельных лиц, а также групп до 10 тыс. человек с просьбой записаться в армию и отправиться в Нагорный Карабах.