Бишкек, , 10:56 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали 26 членов общественного объединения «Кырк Уруу Жети Дубан» («Сорок племен, семь провинций») по подозрению в экстремизме, сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

Члены национально-патриотического движения задержаны во время собрания. Экспертиза установила, что 20 человек находились в состоянии наркотического опьянения.

В следственный изолятор водворены пять лидеров движения. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 313 («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды»).

В МВД уточнили, что члены движения распространяли в интернете видео, где идет обсуждение планов по дестабилизации общественного порядка и звучат призывы к насильственному захвату власти.

Национальная академия наук Киргизии сделала судебно-политологическую экспертизу, согласно которой выступления квалифицированы как разжигание межрегиональной вражды и призывы к насильственному захвату власти.