Москва, 1 октября 2020, 10:56 — REGNUM Правительство РФ не намерено лишить авиаперевозчиков права не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом говорится в ответе замглавы Минтранса Александра Нерадько на письмо лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова.
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Минтранс объясняет «заморозку» денежных выплат необходимостью «обеспечения баланса интересов пассажиров и поддержания стабильности авиационной отрасли», отметил Миронов.
В настоящее время «Аэрофлот» в случае отмены рейса предоставляет пассажирам ваучеры в счет будущих полетов вместо денежных средств, которые они имеют право забрать только через три года, отметил парламентарий.
Миронов считает, что в сложившейся ситуации оптимальным выходом из ситуации станет обращение в суд.
«Действия «Аэрофлота» противоречат положениям Гражданского кодекса РФ и должны быть оспорены. Мы в Центрах защиты прав граждан «Справедливой России» продумаем стандартную процедуру подачи иска для обманутых пассажиров, чтобы помочь им вернуть деньги. Такое прощать нельзя», — заявил Миронов.
Рейсы отменялись на фоне пандемии короанвируса.
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