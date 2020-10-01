Москва, , 10:49 — REGNUM Поздравительную телеграмму в связи с 71-й годовщиной образования Китайской Народной Республики направил 1 октября председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимир Путин подчеркнул, что Китай уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет весомую конструктивную роль в международных делах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что Россией придаётся большое значение отношениям всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Кроме того, добавляется, что российская сторона рассчитывает на дальнейшее наращивание двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах, а также на координацию усилий в противодействии вызовам региональной и глобальной безопасности, включая пандемию нового коронавируса.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и китайского народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности во всем мире», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о заключении на международном уровне соглашения о запрете размещения вооружений в космосе поддерживается Китаем.