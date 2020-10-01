Джакарта, , 10:46 — REGNUM В беседе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выразила надежду, что государство будет включено в список стран, гражданам которых разрешено совершать паломничество, сообщает Antara.

«Саудовская Аравия положительно отреагировала на пожелания Индонезии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Саудовская Аравия разрешит своим гражданам и иностранцам, проживающим в стране, совершать паломничество, начиная с 4 октября 2020 года.

Согласно протоколу по предотвращению распространения COVID-19, разрешение выдается только шести тысячам верующих в день.

Саудовская Аравия планирует разрешить осуществление умры и молитв в Большой мечети для своих граждан, иностранцев, а также граждан из-за пределов королевства, получивших разрешение 1 ноября 2020 года, если пандемия утихнет.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания по разработке вакцин Sinovac Biotech и индонезийская компания Bio Farma начали обмен технологиями для производства вакцины от COVID-19.

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