Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Шансы одержать победу на выборах президента США в ноябре крайне высоки у бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает со ссылкой на результаты исследования 30 сентября агентство Bloomberg.

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По данным организации Good Judgment Inc., на 30 сентября вероятность победы Байдена составляет 78%. При этом лишь сутками ранее, 20 сентября, ему давали всего 75%. При этом, как отмечает агентство, подобный рост поддержки бывшего вице-президента не связан напрямую с результатами недавних дебатов между Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, на столь же высокую вероятность победы Байдена указывает и агрегатор FiveThirtyEight.

Напомним, президент США Трамп заявил о том, что удовлетворен первыми теледебатами со своим соперником на президентских выборах Джо Байденом. По словам главы Белого дома, ему удалось одержать на них «крупную победу».