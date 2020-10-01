Нью-Йорк, США, , 10:29 — REGNUM Вопрос об отправке миссии Организации Объединённых Наций в Белоруссию для отслеживания ситуации с соблюдением прав человека в республике, к которой призывала белорусская оппозиция, не обсуждался ни на Генеральной Ассамблее ООН, ни в Совете безопасности международной организации. Об этом 1 октября сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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«На площадке ООН в Нью-Йорке такой вопрос не обсуждался», — заявил в беседе с ТАСС дипломат.

Постпред также подчеркнул, что права человека не должны использоваться в политических целях для вмешательства во внутренние дела независимых стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в Совете ООН по правам человека в Женеве призвала Организацию Объединённых наций отправить в Белоруссию международную миссию, которая должна задокументировать насилие со стороны белорусского правящего режима.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Сразу же после объявления предварительных итогов голосования, по результатам которых уверенную победу одержал действующий главы государства Александр Лукашенко, несогласные с таким исходом выборов вышли на улицы и устроили массовые акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией, сотни людей были задержаны. Митинги и протестные акции продолжаются в республики до сих пор.