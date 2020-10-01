Москва, , 10:35 — REGNUM Заявление блогера Алексея Навального, которого якобы отравили боевым ядом «Новичок», о том, что к его «отравлению» причастен президент России Владимир Путин, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Соответствующие комментарии граждане оставили 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

В первую очередь многие пользователи принялись иронизировать над высказыванием Навального. По и мнению, причастность Путина к якобы отравлению звучит нелепо.

«Путин Прибалтику захватывает захватывает, ну никак не захватит… С Украиной воюет воюет, ну никак победить не может… Лёшу травит травит, никак не отравит», — шутит Сергей К.

Другие люди посочувствовали слабой реакции со стороны сторонников блогера. Граждане считают, что раз «отравление» Навального не породило уличных акций протестов, то это говорит о недоверии к озвученной им версии.

«Целый Навальный, бешеная популярность в интернете, наверняка должны выйти целые города. А что в итоге. Ни единой души не вышло», — пишет пользователь Пётр.

Более того, часть пользователей призвала «отравленного» не возвращается в Россию, чтобы не попасть под преследование о клевете в отношении главы государства.

«Ну, пожалуй, это клевета в совершении тяжкого преступления. Путин конечно в суд не обратится, но СК обязан возбудить и без него уголовное дело за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ. Навальный явно не хочет возвращаться в Россию», — пишет Владимир Б.

Отдельные граждане указали на связь заявлений подобных тем, которые делает Навальный, с политикой государства, направленной, как считают люди, на излишнее стремление наладить отношения со странами Запада.

«До каких пор наша власть будет заигрывать с Западом, который четко определился в своих антипатиях к нам? Насильно мил не будешь. Все бредни о Европе «от Лиссабона до Владивостока» должны быть прекращены! Терпение русского народа не беспредельно», — написал пользователь под псевдонимом nikola BB.

Нашлись и те, кто постарался объяснить блогеру, что сделанное им заявление говорит лишь о мании величия, которое преследует Навального. По мнению пользователей, блогер не является прямым конкурентом президенту России

«Лёша, спустись с небес на землю. Ты нашему ПРЕЗИДЕНТУ не конкурент. Верно говорят, что каждая сосиска мнит себя колбасой. Оставайся в Германии, может там на что — нибудь сгодишься. За чем тебе Россия, да и России за чем ты?», — пишет Галина К.

Напомним, 1 октября блогер Алексей Навальный заявил немецкому журналу Der Spiegel, что к его якобы отравлению причастен президент России Владимир Путин.