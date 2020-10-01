Москва, , 10:18 — REGNUM Законопроект, освобождающий впервые получающих паспорт граждан РФ от полшины, внес в Госдуму депутат Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

«Я предлагаю освободить детей от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации. Это подчеркнет значимость получения российского паспорта в жизни каждого гражданина нашей страны, а также станет дополнительной льготой для семей с детьми, в первую очередь — малоимущих», — отметил Журавлёв в Facebook.

Ребенок, впервые получающий паспорт гражданина Российской Федерации, как правило, не имеет собственного дохода, и платить пошлину приходится родителям, добавил он.

Паспорт РФ выдается гражданину по достижении 14 лет, размер пошлины составляет 300 рублей.