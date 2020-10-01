Каракас, , 10:13 — REGNUM Власти Венесуэлы категорически не согласны с политикой властей США, которая предпринимает попытки дискредитировать правительство Боливарианской Республики в глазах её граждан. Об этом говорится в официальном заявлении венесуэльского министерства иностранных дел.

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«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает свое твердое неприятие политики правительства Соединённых Штатов, направленной на развязывание судебного преследования должностных лиц или бывших должностных лиц боливарианского правительства на основании клеветы, — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД уверены, что таким образом Вашингтон намерен «нанести ущерб имиджу государственных институтов, оправдать новые нападения на венесуэльский народ».

Напомним, на днях госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США назначили награду до $5 млн за информацию, которая поможет задержать бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Мотты и его заместителя Луго Гомеса.

Кроме того, 29 сентября Государственный департамент США объявил награду в размере $20 млн за информацию, позволяющую арестовать или осудить трёх граждан Венесуэлы за распространение наркотиков. Речь идёт о бывших венесуэльских государственных чиновниках, обвиняемые в незаконных поставках наркотиков в Южном округе Флориды.