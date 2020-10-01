Джакарта, , 10:11 — REGNUM Китайская компания по разработке вакцин Sinovac Biotech и индонезийская компания Bio Farma начали обмен технологиями для производства вакцины от COVID-19, сообщает Antara.

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В компании Bio Farma пояснили, что визит делегации Sinovac в Индонезию был посвящен обсуждению реализации передачи технологий.

Согласно источнику, Sinovac намерен отправлять сырье для вакцины от COVID-19 постепенно, а именно 50 млн доз в период с ноября 2020 года по март 2021 года, и Bio Farma ожидает дополнительных 210 млн доз в период с апреля по декабрь 2021 года.

Клинические испытания фазы III вакцины компании Sinovac от COVID-19 в городе Бандунг (Индонезия) продолжаются более месяца. В них приняли участие 1620 добровольцев. Испытания показали довольно хорошие первоначальные результаты. Если клинические испытания будут успешными, Bio Farma начнет производство вакцины в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Великобритания пришли к согласию по вопросу равного доступа к вакцине от коронавируса.

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