Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Депутат парламента Грузии и лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе 30 сентября выступил перед журналистами с критикой по случаю возбуждения уголовного дела о незаконной передаче Азербайджану приграничных грузинских территорий. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Когда проходят полномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе, у меня есть вопрос к правительству: что значит, что Азербайджану была незаконно передана грузинская земля, мы предъявляем Азербайджану территориальную претензию?», — сказал Бакрадзе.

По его мнению, уголовное дело было возбуждено прокуратурой незадолго до парламентских выборов якобы для того, чтобы отвлечь население от экономических проблем в стране, а также для борьбы с оппозицией.

Ранее возбуждение уголовного дела о незаконной передаче территорий прокомментировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Расследование касается того периода, кода он был главой государства. Бывший грузинский лидер заявил, что в конченом итоге якобы его хотят обвинить сдаче грузинских территорий.

«Они построят на этом историю о том, что мы продали грузинскую землю», — предположил Саакашвили.

Напомним, 29 сентября в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что ведется расследование в отношении грузинских членов двусторонней комиссии по делимитации грузино-азербайджанской границы. У правоохранителей есть подозрения, что были сделаны неправомерные территориальные уступки азербайджанской стороне.

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