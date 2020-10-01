Ереван, , 10:09 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана потеряли 30 сентября 29 единиц бронетехники и 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 1 октября заявил исполняющий обязанности главы информационного отдела Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян.

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По его словам, армия Азербайджана потеряла 130 человек убитыми, 260 — ранены. Кроме того, за минувший день уничтожено три огнеметные системы «ТОС».

Ранее министерство обороны Азербайджана опубликовало данные о потерях армянской стороны. По данным оборонного ведомства, с 27 сентября Армения потеряла 200 танков и 228 артиллерийских установок.

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