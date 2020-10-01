Санкт-Петербург, 1 октября 2020, 10:12 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поменял главу администрации одного из исторических районов Северной столицы — Адмиралтейского района. Вместо Светланы Штуковой, возглавлявшей район с 2014 года, на должность главы Адмиралтейского района с 1 октября назначен Сергей Оверчук.
До этого назначения Оверчук работал первым заместителем главы администрации Невского района Петербурга.
Отставка Штуковой была ожидаемой, ее анонсировали источники в Смольном еще в середине сентября.
Экс-глава перейдет на работу в Федеральное архивное агентство. У нее есть соответствующий опыт: ранее она работала руководителем Архивного комитета Санкт-Петербурга.
Как сообщили в Смольном, Александр Беглов поблагодарил Светлану Штукову за плодотворную работу на посту главу администрации Адмиралтейского района.
При ней в 2018 и 2019 годах район занимал первые места среди центральных районов в конкурсе «На лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга», а дворы рядом с Новой Голландией были признаны одной из лучших практик комплексного подхода к благоустройству.
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