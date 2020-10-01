Аруша, Танзания, , 10:09 — REGNUM Восточноафриканский суд отклонил иск активистов против поправки к конституции Уганды, отменяющей возрастное ограничение для президента страны. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации репортеров, отклонение иска означает, что действующему 76-летнему президенту Уганды Йовери Мусевени разрешено баллотироваться на очередной срок.

Поправка к конституции отменила требование о том, чтобы любой желающий баллотироваться на пост президента был в возрасте от 35 до 75 лет.

Напомним, что впервые адвокат из Уганды Мале Мабиризи подал иск против поправки в Верховный суд страны, в котором, однако, поддержали принятие поправки, после чего он передал дело в региональный суд Восточноафриканского сообщества.

Региональный суд со штаб-квартирой в Аруше, Танзания, постановил, что процесс, посредством которого поправка была принята, не нарушает соглашения Восточноафриканского сообщества, и поэтому иск Мабиризи был отклонен.