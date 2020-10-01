Баку, , 10:10 — REGNUM С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе из-за артобстрелов ВС Армении 16 граждан Азербайджана погибли и ещё 55 были ранены. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба азербайджанской Генпрокуратуры.

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"В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами территорий с плотным проживанием мирного азербайджанского населения к настоящему времени погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, указывается, что по этой же причине были нанесены значительные повреждения 163 домам и 36 гражданским объектам, приведено в негодность большое число принадлежащих мирным жителям транспортных средств, а также уничтожено много мелкого и крупного рогатого скота.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о недопустимости вмешательства Турции в карабахский конфликт.