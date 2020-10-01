Вильнюс, , 09:59 — REGNUM Правительство Литвы не получало уведомления от властей Белоруссии со списком лиц, против которых введены санкции. Об этом 1 октября заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

По её словам, санкционные списки Латвии, Литвы и Эстонии открыты и доступны. Советник добавила, что каждая страна вправе самостоятельно решать, открывать санкционные списки или нет.

Напомним, 29 сентября МИД Белоруссии заявил о принятии ответных ограничительных мер в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. В министерстве уточнили, что список состоит из 100 человек по каждой из этих стран.

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