Сеул, , 09:58 — REGNUM Министр государственной безопасности КНДР Чон Гён Тхэк понижен в звании до генерал-полковника, сообщает KBS.

Данная информация подтвердилась после публикации Корейским центральным телевидением репортажа заседания Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором министр был замечен с погонами генерал-полковника.

Известно, что Чон Гён Тхэк понижен в звании спустя четыре месяца после получения звания генерала армии. Звание генерала армии ему было присвоено 23 мая на заседании Центрального комитета ТПК. Официальных заявлений о понижении не сообщалось.

Отмечается, что с момента прихода к власти Ким Чен Ына в КНДР было много случаев понижения, восстановления и увольнения высокопоставленных лиц. Предполагается, что это используется для обеспечения поддержки главы КНДР со стороны высших должностных лиц.