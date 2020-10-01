Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Вашингтон предпринял меры для снижения зависимости США от поставок из-за рубежа, включая Китай, наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов. Соответствующий исполнительный указ, направленный на развитие горнодобывающей отрасли в США, а также поддержку рабочих мест в этой сфере накануне, 30 сентября, подписал президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Трамп надеется на помощь Канады в поставках редкоземельных металлов

«Эта мера сократит ненужные задержки в выдаче разрешений, предоставит американцам возможности для трудоустройства и улучшит экономическую и национальную безопасность», — отмечается в сообщении , опубликованном на сайте Белого дома.

Также указано, что Соединённые Штаты в значительной степени зависят от импорта многочисленных важнейших минералов, которые имеют решающее значение для национальной безопасности и экономического процветания Америки, несмотря на наличие значительных источников некоторых из этих минералов по всей территории страны. Теперь благодаря новому порядку будет выделено больше средств на поддержку горнодобывающих проектов, что укрепит экономику и повысит национальную безопасность США.

Также по теме: National Interest: Как США могут снизить свою зависимость от КНР?

Указ призван защитить США от «разбойнических действий» Китая и снизить зависимость от КНР в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились разработать план сотрудничества стран по поставкам редкоземельных металлов. Ранее 80% редкоземельных металлов Соединённые Штаты получали из Китая, однако из-за торговой войны Вашингтон начал поиск новых поставщиков по всему миру.

Министерство обороны США также провело переговоры с компанией Mkango Resources Ltd из Республики Малави по импорту редкоземельных металлов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт редкоземельных металлов в Китае вырос на 19,2%