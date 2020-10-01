Барнаул, , 09:51 — REGNUM Слова первого президента СССР Михаила Горбачёва, заявившего, что стабильность, справедливость и безопасность всего мира была бы выше, если бы Советский Союз не распался, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»):

Монументальная скульптура советского периода «CCCР — оплот мира» Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

«Никогда не относил себя к сторонникам Михаила Горбачева, но в этот раз вынужден согласиться с его словами. Действительно, с СССР мир был бы сегодня лучше. И дело не только и не столько в том, что СССР был противовесом нынешнему гегемону США, ограничивая его претензии на мировое господство. Существование Советского Союза заставляло правящие круги западных стран вести более справедливую политику в отношении своих собственных сограждан, строить общество всеобщего благоденствия.

Но самое главное в другом. СССР был устремлен в будущее, он тянулся к звездам, пытаясь ставить и достигать высокие цели для блага всего человечества. Он был своего рода «прогрессором», стимулируя процессы развития во всем мире. Победа над фашизмом, освоение космоса, распад колониальной системы, повышение уровня благосостояния трудящихся в развитых странах — все это в той или иной мере стало следствием существования социалистического проекта.

И сейчас, когда мир сталкивается с целым комплексом проблем, все больше людей понимает, что созданная в последние десятилетия капиталистическая однополярная система ведет человечество не туда. Вот почему я уверен, что актуальность и востребованность социалистических идей в дальнейшем будет только возрастать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвали слова первого президента СССР Михаила Горбачёва, который в интервью изданию The Times заявил, в частности, что мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Он также выразил уверенность, что причиной развала страны была не перестройка.

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