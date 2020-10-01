Москва, , 09:44 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») не советует Украине переименовывать Россию в Московию.

«Не советую… Ответных вариантов для переименования Украины гораздо больше. А варианты, связанные с использованием названия столицы, которое сейчас транскрибируется как Kyev, украинцам точно не понравятся», — отметил Никонов в соцсетях.

Кроме того, рассуждает парламентарий, «может встать вопрос, в границах какого века мы будем Украину переименовывать».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев в эфире телеканала «Украина 24» предложил переименовать Россию в Московию. Он привел в пример наименование Германии в разных языках — русском, французском и украинском.