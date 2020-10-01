Джакарта, , 09:31 — REGNUM Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Великобритания пришли к согласию по вопросу равного доступа к вакцине от коронавируса, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

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«Для АСЕАН и Великобритании важно продолжать продвигать равный доступ к вакцине и приемлемые цены на нее, особенно во время пандемии», — подчеркнула министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Согласившись с главой МИД Индонезии, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб передал приверженность государства к расширению сотрудничества в области исследований и разработок вакцины с Индонезией, Вьетнамом и Таиландом.

Великобритания также намерена сделать взнос в фонд реагирования на COVID-19 в размере одного млн фунтов стерлингов ($1,2 млн). Кроме того, Великобритания также предоставит техническую помощь секретариату АСЕАН, помощь в укреплении потенциала систем здравоохранения в Камбодже, Лаосе, Мьянме и Вьетнаме.

Ретно Марсуди высоко оценила приверженность Великобритании и выразила надежду, что сотрудничество будет также направлено на укрепление глобального управления здравоохранением.

Известно, что с 2018 по 2019 год наблюдался рост объема торговли на 2,7% и рост инвестиций из Великобритании в АСЕАН на 2,4%. Увеличивающийся объем торговли и инвестиций Великобритании в АСЕАН необходимо использовать для стимулирования экономики во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания профинансировала проект по разработке анализа данных по COVID-19 на Западной Яве.

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