Москва, , 09:31 — REGNUM Концепция накопительной части пенсий в России и методика расчета выплат накоплений должны быть отменены, так как ведут к падению уровня жизни будущих пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Накопительная система предусматривает так называемый «период дожития», то есть период с момента выхода человека на пенсию до его предполагаемой смерти. В это время он должен будет получать ту самую накопленную пенсию наряду с пенсией по старости, напомнил парламентарий.

«Этот период рассчитывается по данным Росстата о средней продолжительности жизни. То есть чем дольше вы, по планам государства, должны прожить, тем ниже у вас будет размер ежемесячной накопительной пенсии. Получается, что, с одной стороны, мы бьемся за увеличение продолжительности жизни россиян, а с другой, делаем все, чтобы их жизнь на пенсии стала еще тяжелее. Такая вот иезуитская логика», — сказал Миронов.

Вместе с тем с 2015 года «возраст дожития» увеличился с 19 до 22 лет.

«Я считал и считаю, что средняя продолжительность жизни не должна влиять на размер выплат накопительной пенсии. С каждым годом это понимают все больше россиян. Абсолютно разделяю обеспокоенность профсоюзов, которые сейчас просят правительство отменить эту систему», — говорит парламентарий.

«Пора заканчивать с сомнительными макроэкономическими экспериментами, которые проводятся над гражданами и за их же счет. Правительству надо в корне менять подход к защите одной из самых уязвимой и вместе с тем многочисленной категории россиян. Со своей стороны готовы представить предложения, которые бы гарантировали повышение пенсий, а не их сокращение», — заверил Миронов.

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