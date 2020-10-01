Москва, , 09:28 — REGNUM Произошёл очень важный поворот в отношениях Армении и России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян вдруг неожиданно заявил: «Наша цель в отношениях с Россией — выстраивание отношений нового уровня и качества».

Вот только вопрос: а куда весь гонор пропал, которым он светился после того как занял пост премьера? Как гордо оппонировал президенту России Владимиру Путину и по газу, и по Кочаряну и по ОДКБ.

А теперь понял наконец, что поставил свою страну на грань чудовищного унижения. Азербайджан, конечно, не пойдет на отторжение территории Армении, но хочет вернуть, как минимум значительную часть Карабаха.

И этого будет вполне достаточно, чтобы Пашинян ушел в отставку с позором и навсегда перестал заниматься политикой», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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