Москва, , 09:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самое важное в сентябрьской работе депутатов, отметил работу комитета по госстроительству и назвал активных парламентариев.

«Началась работа над внесенными президентом РФ Владимиром Путиным законопроектами по реализации новых норм Конституции, принятых на общероссийском голосовании. Речь идет о новом федеральном конституционном законе «О правительстве Российской Федерации», изменениях в ФКЗ о Конституционном суде, об Уполномоченном по правам человека в РФ, изменениях в ФЗ о прокуратуре РФ, о безопасности, о Федеральной службе безопасности и о внешней разведке, а также об изменениях в несколько законов о судебной системе — прекращении полномочий судей в связи с порочащим поступком», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Проекты законов в развитие поправок к Конституции направлены на укрепление единой системы публичной власти, повышение ответственности институтов государственной власти, защиту суверенитета нашей страны. По его словам, инициативы будут рассмотрены в октябре в приоритетном порядке после получения необходимых по процедуре отзывов и предложений.

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В этой связи Володин отметил работу комитета по государственному строительству и законодательству за работу с президентскими законопроектами, внесенными в связи с принятием поправок в Конституцию, а также с поправками в КоАП, УК и УПК об ответственности за призывы к отчуждению территорий.

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Кроме того, в сентябре были приняты поправки в Бюджетный кодекс об установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году.

«Это бюджетообразующий закон, который продлевает действие мер поддержки регионов, создает условия для повышения доходов граждан, восстановления экономики, позволит обеспечить макроэкономическую стабильность», — сказал спикер нижней палаты парламента.

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На взгляд спикера Госдумы, в сентябре самыми активными в зале заседаний были Андрей Макаров («Единая Россия»), Валентин Шурчанов (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР), Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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