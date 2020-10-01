Ереван, , 09:22 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о недопустимости вмешательства Турции в карабахский конфликт. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

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"Пашинян обратил внимание Мишеля на деструктивную позицию Турции и подчеркнул недопустимость вовлечения этой страны в боевые действия», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства республики.

В свою очередь председатель СЕ заявил о важности скорейшего установления перемирия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии, танков, РСЗО, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Накануне, 30 сентября, российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Армению и Азербайджан к прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Отметим, об участии турецких военных в действиях против Армении на стороне Азербайджана ранее заявили в армянском министерстве обороны.

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