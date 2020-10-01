Баку, 1 октября 2020, 09:18 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из артиллерийских орудий позиции Армении в Нагорном Карабахе, сообщили 1 октября в министерстве обороны Азербайджана.
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В оборонном ведомстве не уточнили места ударов. Артиллерийский обстрел произведен в ночь с 30 сентября на 1 октября.
Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении потеряли 200 танков, 228 артиллерийских установок, 30 средств ПВО и другую технику.
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